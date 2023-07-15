万卓索娃温网女单夺冠 史上首位非种子封后

（法新社伦敦15日电） 捷克选手万卓索娃今天在温布顿网球锦标赛以两盘6比4力克突尼西亚名将加博，成为历年来第一位以非种子身分在温网女单封后，以及世界排名最低的温网女单冠军得主。

广告 继续浏览后续

万卓索娃（Marketa Vondrousova）现年24岁，世界排名第42。她也是60年来第一个闯进温网女单决赛的非种子选手。她曾在2019年法国网球公开赛拿到亚军，去年则因第2度接受手腕手术，导致缺席多数赛事。

第6种子加博（Ons Jabeur）去年也曾闯进温网女单决赛，最后屈居亚军；今天赛前她备受看好胜出，首盘一度4比2领先，接下来却失误增多，打来明显丧气，连丢4局，让万卓索娃以6比4先下一城。

第2盘一开始加博似乎仍未走出首盘遭逆转阴霾，不过她在第2局0比40落后下破发成功，不仅扳平战局，也曾以3比1领先。

不过万卓索娃复制第一盘的反扑气势，先追成3比3、4比4平手，最后靠一记网前截击拿下胜利，收下个人生涯首座大满贯冠军，加博则连两年以亚军作收。

加博2022年成为史上第一位打入大满贯单打决赛的阿拉伯或北非女性选手，去年在温网及美网都屈居亚军，加上今年的温网，现年28岁的她生涯至今已3度闯进大满贯女单决赛，可惜都与金杯无缘。

© 2023 AFP