乔科维奇拚大满贯第24冠 温网决赛未演先轰动

（法新社伦敦16日电） 温网决赛未演先轰动，成为全世界网球迷关注的焦点，因为这或许会是属于乔科维奇的纪录之夜，也可能由艾卡拉兹演出网坛「世代交替」的戏码。

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塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）若能拿下冠军，将追平「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）在温布顿网球锦标赛拿下8座冠军的纪录，也会追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）创下史上最多的生涯24座大满贯赛冠军纪录。

今年已经在澳洲网球公开赛、法国网球公开赛拿下冠军，36岁的乔科维奇若能再于温网称王，就只差一步即可成为1969年以来、第一位在同一年囊括所有大满贯赛冠军的男子球员。

即将角逐创纪录第35次大满贯赛决赛的乔科维奇说：「这是场终极对决。」

「网球界、体育圈所有人的目光都将集中在周日温网决赛上，这可能会是全球收看人数最多的一场网球赛。」

20岁的西班牙新生代好手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz），比乔科维奇小了16岁。

生涯已获23座大满贯赛冠军的乔科维奇，2008年在澳网拿下生涯首座大满贯赛冠军时，艾卡拉兹还差3个月才满5岁。

乔科维奇可能成为温网最年长的冠军，艾卡拉兹则可能成为第3年轻的温网冠军得主。

© 2023 AFP