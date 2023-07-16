MLS迈阿密国际 宣布梅西签约至2025年

（法新社迈阿密15日电） 迈阿密国际今天宣布与阿根廷名将梅西签下一份2025年到期的合约，他预定最快于21日于联盟杯对战墨西哥劲旅蓝十字的比赛中登场。

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美国职业足球大联盟（MLS）的迈阿密国际（Inter Miami）队，明天将举行仪式欢迎梅西（Lionel Messi）加入，这位去年带领阿根廷队在卡达世界杯夺冠的36岁前锋，预计最早将于21日加入球队登场。

自法甲巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）转队的梅西在声明中表示：「我很高兴能够在迈阿密国际和美国开始我职业生涯的下一步。」

梅西说：「这是一个很棒的机会，我们将共同继续打造这个美丽的计画。」「我们共同努力实现设定的目标，非常渴望能在新家有所贡献。」

这位7届金球奖得主，预计将激起全美对足球与美国职业足球大联盟的兴趣，重振迈阿密国际在MLS东区垫底的劣势，迈阿密国际目前战绩为5胜13负3平。

梅西预计将在21日首次亮相，届时迈阿密国际将在联盟杯（Leagues Cup）迎战墨西哥的蓝十字（Cruz Azul）。联盟杯自今年起扩大为美国职业足球大联盟和墨西哥联赛球队之间，囊括所有球队的大型赛事。

对于美国职业足球大联盟来说，梅西的加入是自英格兰球星贝克汉（David Beckham）于2007年投效洛杉矶银河队（Los Angeles Galaxy）以来，从未有过的重大助力。目前共同持有迈阿密国际的贝克汉，是在多年寻找场馆后成立了这支球队，并于2020年开始征战美职足球大联盟。

© 2023 AFP