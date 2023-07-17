不再只是小蛮牛 艾卡拉兹终结乔帅神话走自己的路

（法新社伦敦16日电） 西班牙新生代网球好手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）今天在温布顿锦标赛力挫塞尔维亚名将乔科维奇勇夺男单冠军，为他被看好生涯「30座大满贯」的故事写下最新篇章。

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这位20岁小伙子越来越擅长缔造里程碑。

去年，艾卡拉兹在美国公开赛（US Open）首次赢得大满贯赛冠军，是继同胞纳达尔（Rafa Nadal）2005年法国公开赛（French Open）封王之后，最年轻的男子大满贯赛冠军。

之后他也成了最年轻的世界第1。

这位来自西班牙东南部埃尔帕尔马（El Palmar）小镇穆西亚（Murcia），谦逊、肌肉发达的明星，2022年在西班牙马德里成为巨人杀手，是唯一在同1场红土赛事击败纳达尔和乔科维奇的选手。

纳达尔的叔叔东尼（Toni Nadal）曾说：「卡罗斯（艾卡拉兹）这样的强度和速度非常少见。」

「他打球的路子和拉法（纳达尔）一样，总是不放弃、总是奋战到最后一颗球，也有特有的强度。」

2005年纳达尔在法网封王，开启22座大满贯冠军之路时，年仅19。

纳达尔总请球迷别比较他和艾卡拉兹，给艾卡拉兹太大压力，「我忘了我19岁是什么样子，我们唯一能做的，就是好好欣赏卡罗斯这种优秀球员的职业生涯」。

「如果他能拿到25座大满贯，对他和我们国家来说都很棒，但就让他享受他的生涯吧。」

尽管纳达尔不愿意，外界总难免拿两人比较一番。

2004年，年仅18的纳达尔在波兰索波特（Sopot）赢得他至今92座冠军头衔中的第1个。

艾卡拉兹在父亲开办的网球学校学打网球，2021年在克罗埃西亚乌马格（Umag）赢得个人第1个世界职业网球协会（ATP）奖杯时，也只有18岁。

两人都极力保护私生活，享受热情的观众支持，也都有钢铁般的防守，华丽的进攻。

2012年，纳达尔在澳洲公开赛决赛苦战5小时53分钟，最终败给乔科维奇。

2008年，纳达尔在长达4小时48分钟的史诗般比赛中对阵「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer），首度赢得温网冠军，那场比赛被誉为有史以来最伟大的大满贯决赛。

艾卡拉兹说过：「我知道我非常好胜，不管玩什么，我都会争，我不喜欢输。」

2003年法国公开赛冠军费瑞罗（Juan Carlos Ferrero）从艾卡拉兹15岁起和他合作，担任他的教练，至今一直陪在艾卡拉兹身边。

费瑞罗说：「我希望卡罗斯能赢得30座大满贯，机会很多。」

请费瑞罗谈谈学生的未来时，费瑞罗说：「就让他照着自己步调，放手去打吧。」

而对艾卡拉兹而言，在他拉下乔科维奇，成为网球这项运动的新天王之后，天空，才是他的极限。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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