乔科维奇：艾卡拉兹封王当之无愧

（法新社伦敦16日电） 西班牙新生代球王艾卡拉兹今天在温布顿网球锦标赛男单摘冠后，同胞前辈好手纳达尔要他「享受此刻」。缠斗5盘落败的塞尔维亚巨星乔科维奇对艾卡拉兹说，「你绝对当之无愧」。

广告 继续浏览后续

艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）今天以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4力克乔科维奇（Novak Djokovic），在温网男单封王时，西班牙国王菲利佩六世（Felipe VI）就在中央球场的王室包厢里观赛。

艾卡拉兹赛后受访时坦言自己深受菲利佩六世亲临球场鼓舞说：「在国王菲利佩六世面前打球很特别，您亲临现场支持，真的让我引以为荣...我在您的面前打球两次，两次都赢。我希望您更常来。这真的很特别，我得感谢您亲临支持。」

温网男单上一次不由乔科维奇、瑞士名将费德瑞（Roger Federer）或英国名将莫瑞（Andy Murray）封王，这得追溯到2010年，当时是由艾卡拉兹同胞前辈的西班牙猛将纳达尔（Rafa Nadal）夺冠。

艾卡拉兹温网封王后，纳达尔在推特上发文，为艾卡拉兹替西班牙网坛带来「无比的喜悦」而向他致敬，并且要他「享受此刻」。

艾卡拉兹的网球技巧在红土球场上养成，只打过4场草地锦标赛的他很快地拥有女王杯网赛（Queen's Club Championships）和温网两个草地比赛的冠军头衔。

他说：「美梦成真，我真的学得很快，我真的感到自豪。」

今天鏖战5盘落败的乔科维奇告诉小他16岁的艾卡拉兹说：「重要关头你常能发挥得淋漓尽致，你绝对当之无愧。不可思议！」

尽管10年来第一次在中央球场输球，乔科维奇表示自己仍渴望着能够继续赢得大满贯。

「在生涯中有幸赢得许多不可思议的比赛，我真心感谢。输给一位更厉害的选手，我得更坚定地继续前进。」

© 2023 AFP