巴黎奥运壮观开幕式预演 40艘船航行塞纳河

（法新社巴黎17日电） 距离巴黎奥运开幕大约还有一年，约40艘船今天在市中心塞纳河参与大规模开幕式预演。这是奥运史上首度开幕式不在主场馆，而是由百余艘船载选手和官员航行塞纳河出场。

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今天上午塞纳河（Seine River）上所有交通暂停，好让参加预演的船只航行6公里长的开幕式船队预定航线。明年7月正式典礼登场时，这支船队将载着各参赛代表团成员、电视台工作人员和紧急服务人员航行穿越巴黎市。

对主办单位而言，如何确保参与开幕式人员及塞纳河两岸数十万观众的安全，是一项巨大挑战。

约40艘模拟代表团抵达开幕式的船只今天在塞纳河上航行，另有18艘船则供紧急服务、主办和转播单位使用

巴黎奥运开幕式总监何布尔（Thierry Reboul）在事前表示：「我们需要测试新方法来拍摄这场典礼。」开幕式表演是由41岁法国剧场导演乔里（Thomas Jolly）编排，内容目前仍对外保密。

在塞纳河沿岸约10万个观赏开幕式的上好座位票券已全数售出，但预期还会开放数十万人从塞纳河河堤免费观赏典礼。

2024巴黎奥运安排的开幕前传统圣火传递，也被组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）赞美是「令人难以置信」。

这趟为期80天的圣火传递，将先从希腊搭船抵达法国南部的马赛港（Marseille），接着途经法国西北部着名海上景点圣米歇尔山（Mont Saint Michel）、巴黎郊区的凡尔赛宫（ Chateau de Versailles）及加勒比海的法国领地。

巴黎奥运预定明年7月26日开幕，8月11日闭幕。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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