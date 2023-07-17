梅西加盟迈阿密国际 雨中球迷欢庆

（法新社劳德岱堡16日电） 美国佛州迈阿密今天下起大雷雨，依然浇不熄群众欢迎梅西的热情。梅西在加盟迈阿密国际队的仪式上向球迷致意，球队老板之一的马斯更称他是「美国的10号球星」。

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尽管天公不作美，这座可容纳2万人的体育场仍旧座无虚席。

梅西（Lionel Messi）的加盟仪式因暴雨延迟了好一阵子，球迷四处躲雨，或在车里等待雨停。庆祝活动比原定时间晚了约2小时登场，随着现场灯光渐暗，疯狂的球迷热烈呼喊梅西的名字。

迈阿密国际足球俱乐部老板之一、英格兰足球传奇贝克汉（David Beckham）说，梅西的到来是他「美梦成真」的时刻，球队大股东马斯（Jorge Mas）也热情欢迎梅西来到迈阿密，将现场气氛炒至沸腾。

这位古巴裔美国商人说：「今晚，为这座向我家人张开双臂的城市献上礼物和庆典。今晚，让我们在雨中欢庆。这是圣水！」

马斯还说：「这是属于我们的一刻！是我们重塑美国足坛格局的时刻。」他向群众介绍梅西，称他是「你们的新一代10号球员，美国的10号球星」。

7届金球奖得主梅西料将激起全美对足球与美国职业足球大联盟（MLS）的兴趣，重振迈阿密国际在MLS东区排名垫底的劣势。球队昨天证实已与梅西完成签约，他至少将为球队效力到2025年。

梅西预计将在21日首次亮相，届时迈阿密国际将在联盟杯（Leagues Cup）迎战墨西哥的蓝十字（Cruz Azul）。联盟杯自今年起扩大为美国职业足球大联盟和墨西哥联赛球队之间，囊括所有球队的大型赛事。

© 2023 AFP