梅西加盟 美足球大联盟：继续争取国际球星

（法新社佛州劳德岱堡16日电） 阿根廷足球巨星梅西昨天加盟美国职业足球大联盟（MLS）后，联盟总裁贾柏（Don Garber）今天表示，沙乌地阿拉伯砸钱抢国际球星的动作，不会影响联盟计画。

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梅西（Lionel Messi）拒绝转会沙乌地阿拉伯职业联盟的巨额报价后，昨天与迈阿密国际队（Inter Miami CF）签约，完成转会美国职业足球大联盟。

但沙国联赛近来动作频频，积极引进过去美国职业足球大联盟锁定召募的生涯进入尾声的球星。

长期以来被视为美国职业足球大联盟可能目标的葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo），是第1个转会到沙国联赛的人，接着是法国球星本泽马（Karim Benzema）以及巴西人费尔米诺（Roberto Firmino）等。

但贾柏表示，他并不担心市场争抢大咖球星。

贾柏今天对记者表示：「我认为，我们可以在世界各地传播职业足球力量和影响力这一事实，为我们所有新兴市场的人提供了机会。」

「这只是我们这个非常复杂行业的另一件事而已，我们会度过难关的，我想我们会没事的。」

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