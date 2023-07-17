艾卡拉兹温网封王 吹响男网世代交替号角

（法新社伦敦16日电） 西班牙新生代球王艾卡拉兹今天鏖战5盘后力擒塞尔维亚巨星乔科维奇，在温布顿网球锦标赛男单封王，让乔科维奇温网五连霸和8度封王梦碎，也吹响男子网坛世代交替的号角。

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这场决赛双方缠斗了4小时42分钟后，艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）才以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4力克乔科维奇（Novak Djokovic），第2次赢得大满贯赛金杯。

乔科维奇比世界排名第一的20岁新生代好手艾卡拉兹年长16岁，是50年来大满贯赛争冠对手间最大年龄差距，两人此次交手是否会演出网坛「世代交替」的戏码，成为全世界网球迷关注的焦点。

开赛后乔科维奇掌握攻势，连下5局，艾卡拉兹虽抢回第6局，但无力回天，乔科维奇以6比1先赢首盘。

第2盘艾卡拉兹全力反扑，抢得领先优势，但乔科维奇紧追不舍，形成拉锯战，3比3平手时，乔科维奇为救球还跌倒，双方你来我往战到6比6平手，进入抢七局面。乔科维奇一度以3比0领先，艾卡拉兹急起直追到4比4平手后，双方持续缠斗，最后由艾卡拉兹以8比6胜出，扳回一盘。

第3盘艾卡拉兹抢占上风，很快就以6比1拿下，展现夺胜气势。第4盘乔科维奇开盘表现虽不流畅，仍稳住阵脚，率先破发后重新调整节奏，以6比3拿下，双方战成2比2，比赛进入决胜盘。

第5盘乔科维奇先惊险保住发球局，第2局再靠对手失误而逼出破发点，可惜他没有把握住机会，艾卡拉兹有惊无险保发，双方战成1比1。

第3局双方继续缠斗，后来艾卡拉兹掌握住比赛节奏而成功破发，取得2比1领先；乔科维奇砸球拍抒发怒气，遭到警告。第4局艾卡拉兹轻松拿下后，乔科维奇赶紧稳住阵脚，双方战成2比3。第6局艾卡拉兹保发，以4比2继续领先。

尽管此刻双方已经鏖战将近4个半小时，36岁的乔科维奇仍以惊人体力和精准度拿下第7局，双方战成3比4。艾卡拉兹虽然很快拿下下一局，以5比3率先听牌，乔科维奇接下来仍在压力下保发，决胜盘比数来到4比5。

第10局30比30之后，艾卡拉兹在自己的发球局得到冠军点，乔科维奇回球挂网，比赛结束。

艾卡拉兹是历来第三位在温网封王的西班牙好手，前两人是1966年夺冠的桑塔纳（Manuel Santana）和2008至2010年三连霸的「蛮牛」纳达尔（Rafa Nadal）。他在赛前表示：「这将是我今生最棒的时刻。我开始打网球时，能打入温网决赛是我的梦想。能与乔科维奇争冠更是美梦成真。」

头号种子艾卡拉兹去年曾获得美国公开赛冠军，这是他第2次在大满贯赛封王。他终结乔科维奇在温网34连胜的气势，令乔科维奇争取五连霸和8度封王的美梦破碎，也未能如愿捧回第24座大满贯赛金杯。艾卡拉兹这次封王，吹响世代交替号角，意味男子网坛出现翻天覆地的巨变。

这是艾卡拉兹首度打进温网决赛，面对第9次争冠的乔科维奇。他们两人都一路击败强敌顺利闯进决赛，先前同样只失掉两盘，在场上所花时间也相去不远。

艾卡拉兹在上个月法国公开赛的准决赛曾和乔科维奇交手，在赢得首盘后出现痉挛现象，拚战4盘后终于落败，乔科维奇挺进决赛后最终赢得冠军。不过，他去年在马德里的比赛首度与乔科维奇遭遇时曾赢得胜利。

36岁的乔科维奇2008年在澳网拿下生涯首座大满贯赛冠军时，艾卡拉兹还差3个月才满5岁，他如今成为第3年轻的温网冠军得主。

乔科维奇在赛前曾针对年龄差距问题表示：「我显然经验比较丰富，这在某些重要时刻可能有帮助…但其实不会是决定性的因素。谁在出赛的日子身心状态较佳才会是赢家。」

曾7次赢得大满贯赛冠军的瑞典网球明星韦兰德表示：「艾卡拉兹能在乔科维奇的网球生涯结束前在大满贯赛冠军战击败他，意义确实重大。让我们这项运动的冠军好手坠落王座确实意义重大，这就像当年（澳洲好手）修威特（Lleyton Hewitt）扳倒（美国巨星）山普拉斯（Pete Sampras）一样。」

韦兰德盛赞艾卡拉兹是「全能型」好手，选球能力如瑞士名将费德瑞（Roger Federer），热情澎湃如纳达尔，移位矫捷如乔科维奇。「而且他有个他们没有的特色，就是他的笑容。他的一切动作都一派轻松，让人看了心旷神怡。」

由于费德瑞、纳达尔和乔科维奇三强称霸网坛的时代即将告终，韦兰德表示：「艾卡拉兹在绝佳时机窜起。他在场上又颇具感染力，堪称是完美时机出现的完美人选。」

© 2023 AFP