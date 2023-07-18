澳洲放弃主办2026年大英国协运动会

（法新社墨尔本18日电） 澳洲维多利亚州今天以成本暴增为由，退出举办2026年的大英国协运动会。这让组织者在争先恐后地维持这项综合运动会的同时感到愤怒。

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澳洲维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）在墨尔本举行的记者会上表示，由于成本超支，该州将不会举办2026大英国协运动会。举办这场运动会原估约20亿澳元（约新台币423亿元），但后来恐升至70亿澳元左右（约新台币1480亿元），这「确实太多了」。

安德鲁斯说，「在这份工作中，我作了很多艰难的决定，这不是其中之一。坦白说，为一场体育赛事花费70亿元，我们不会这样做。」

「我不会从医院和学校拿钱来举办一场比去年估计和预算费用多3倍的活动。」

安德鲁斯补充说，「2026大英国协运动会将不会在维多利亚州举行。我们已通知当局（大英国协运动会总会），决定寻求终止合约。」

但大英国协运动会总会对维多利亚州的决定并不高兴，称此举「非常令人失望」。总会在声明中表示：「我们感到失望的是，我们只收到8小时通知，并且州政府在做出决定前，未考虑讨论共同寻找解决方案。」

维多利亚州退出的决定让大英国协运动会的命运悬而未决，越来越多的国家对大英国协的疏离感，让此一运动盛会失去光环。

大英国协运动会通常会吸引来自国协54个国家的4000 多名运动员，其中几乎所有国家都曾是大英帝国的领土。

上一届的大英国协运动会是在2022年于英格兰伯明罕（Birmingham）举行。

© 2023 AFP