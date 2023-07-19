国际足总主席催票 希望球迷抓紧机会进场观赛

（法新社奥克兰19日电） 国际足球总会主席英凡提诺表示，女子足球在过去10年中经历令人难以置信的发展，他相信本届世界杯将赢得怀疑论者的肯定，本届女足世界杯明天将在纽西兰的奥克兰开踢。

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由澳洲和纽西兰联合主办的第9届女子世界杯足球赛，自7月20日起进行至8月20日为止，国际足球总会（FIFA）预计将有20亿人收看总计64场的比赛。

位于纽西兰的奥克兰，比澳洲大多数的主办城市都要小，不过奥克兰将于明天举行本届女足世界杯的开幕式，以及纽西兰和挪威之间的首场比赛。 国际足总秘书长萨穆拉（Fatma Samoura）表示，迄今为止，本届世界杯已售出137.5万张门票，超过2019年法国女足世界杯的总销量。

英凡提诺在最后一刻敦促球迷「抓紧时机」抢购门票，因为大多数比赛在开战前夕尚未售完。 同样是在明天，另一个主办国澳洲将对上爱尔兰，并在可容纳约8万名球迷的雪梨「澳洲体育场」（Stadium Australia）举行本届第2场比赛，比赛门票已全部售完。 国际足总官方门票销售网站显示，澳洲和纽西兰的大多数比赛仍有席位，包括准决赛。

英凡提诺说：「不过，我们有一些比赛还有门票，所以我唯一的请求是不要等到最后一刻再买。」

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