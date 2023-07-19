女子百米跨栏世界纪录保持人阿穆森 错过药检3次面临禁赛

（法新社巴黎19日电） 女子百公尺跨栏世界纪录保持人阿穆森（Tobi Amusan）今天表示，她被指控错过3次药检，但她否认服用可提高成绩的禁药。她声称，她预料自己可获清白参加8月的世界锦标赛。

广告 继续浏览后续

阿穆森表示，「我是一名干净的运动员，我定期接受田径诚信委员会（AIU）药检（也许比平常更多）。我在第3次『错过检测』后的几天内即接受检测。」

这位奈及利亚女将在社群媒体Instagram上写着：「田径诚信委员会今天指控我涉嫌违规，因为我在12个月内错过了3次药检。」

她表示，「我相信这件事将以对我有利的方式解决，我将可参加8月的世锦赛。」世界田径锦标赛将于8月19日至27日在布达佩斯举行。 阿穆森说：「我打算对抗这项指控，并在下个月世锦赛开始前，让3名仲裁委员组成的审理委员会对此作出裁决。」

根据世界田径反兴奋剂规则，3次药检「行踪」不明可处以2年禁赛，而根据运动员过失程度，可减为至少1年。

田径药检中有1条「三振」规则，若运动员没有为药检提供准确行踪，将可能被宣布为错过检测或提交失败，12个月之中若有3次即属违反药检规定。

2022年，阿穆森在美国俄勒冈州尤金（Eugene）举行的世锦赛获胜，并创下女子百公尺跨栏12秒12世界纪录，成为奈及利亚首位田径比赛的世界冠军和世界纪录保持人。

阿穆森同时也是奈及利亚4x100公尺女子接力队的一员，该队曾在2022年大英国协运动会上赢得金牌，但由于第4棒选手恩沃科查（Grace Nwokocha）药检不合格，奖牌遭取消。 阿穆森16日也参加了在波兰西里西亚（Silesia）举行的钻石联赛（Diamond League），创下12秒34的赛会纪录，这是她本赛季第2次获得钻石联赛冠军。 26岁的阿穆森发誓要在下个月世锦赛前洗刷对她的指控。当被记者问及如何提高她的世界纪录配速时，阿穆森说：「没有什么不可能，11秒？绝对是。」

© 2023 AFP