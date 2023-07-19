梅西完成赴美后首次完整训练 迎接21日首秀

（法新社美国佛州劳德岱堡18日电） 阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）加盟美国职业足球大联盟（MLS）迈阿密国际（Inter Miami CF），今天与队友一起完成他赴美后的首次完整训练。

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梅西上午9时抵达球会训练场，当时气温已超过摄氏30度。

梅西与他在西班牙甲级足球联赛劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）时期的队友、西班牙中场球员布斯克斯（Sergio Busquets）一起接受伙伴夹道欢迎。布斯克斯本月16日也加盟迈阿密国际。

迈阿密国际球员面对面站成两排，梅西和布斯克斯从中间跑过这条队友搭起的「隧道」，现场响起热烈掌声，众人拍了拍他们的背，以示欢迎。

除了梅西和布斯克斯，第3位前巴塞老将、西班牙后卫艾尔巴（Jordi Alba）很快也将成为迈阿密国际的一员。

球队大股东马斯（Jorge Mas）告诉记者：「艾尔巴今天将（与迈阿密国际）签约。」

梅西与可能与他组成进攻搭档的委内瑞拉国脚马蒂内兹（Josef Martinez）闲聊，现场有超过200名媒体代表观看梅西从事一些基本训练。

迈阿密国际足球俱乐部老板之一、英格兰足球传奇贝克汉（David Beckham）本月16日在体育场为梅西举行加盟庆祝仪式，说梅西到来是他「美梦成真」的时刻；马斯也热情欢迎梅西来到迈阿密，将现场气氛炒至沸腾。

梅西预计21日首次亮相，届时迈阿密国际将在联盟杯（Leagues Cup）迎战墨西哥的蓝十字（Cruz Azul）。

目前还不清楚梅西是否先发，或以替补身分上场。他的教练、阿根廷名帅马帝诺（Gerardo 'Tata' Martino）曾要求36岁的梅西保持耐心，增强体能。

贝克汉说，任何相关决定都将取决于马帝诺和梅西本人。

他说：「梅西将参与部分赛事，而这将由教练和梅西本人来决定他是否已做好准备，因为我们知道他与家人一起休息了几周，他看起来很敏捷，状态很棒，但你也知道他需要时间来适应。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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