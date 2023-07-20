两俄体操选手 明年准以中立个人身分重返国际比赛

（法新社巴黎20日电） 国际体操总会今天在一份声明中表示，自明年1月1日起，俄罗斯和白俄罗斯的体操选手，允许以「中立的个人身分」参加国际比赛，但奥运部分须由国际奥会决定。

广告 继续浏览后续

2022年3月，俄罗斯、白俄罗斯两国的体操选手，因为俄罗斯全面入侵乌克兰，被禁止参加国际比赛。

国际体操总会（nternational Gymnastics Federation, FIG）今天在一份声明中表示，它已准许「俄罗斯和白俄罗斯国籍的选手和协助人员，以『中立的个人身分』参加体操总会日程所列准之赛事」。

国际体操总会表示，这些体操选手将可自2024年初重新入场，但不允许与俄罗斯、白俄罗斯，或其国家体育机构有任何关联。

国际体操总会主席渡边守成表示：「体操总会通过接受俄罗斯和白俄罗斯体操选手，以独立中立的身分参赛，确保所有运动员权利获得尊重，并向世界传达体操界寻求和平的讯息。」

不过体操总会也说，两俄体操选手是否能参加明年巴黎奥运，仍需由国际奥会（IOC）决定。

国际奥会先前曾表示，希望以中立旗帜让俄罗斯和白俄罗斯人重新融入世界体育运动。

但是距奥运还有一年时间，国际体育组织在这个问题上意见分歧。

田径和游泳总会表示，他们将继续排除俄罗斯和白俄罗斯选手参赛，而柔道和击剑总会则已宣布两国运动员可以回归场上。（译者：屈享平/核稿：陈政一）

© 2023 AFP