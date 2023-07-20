奥克兰枪击含枪手3死 女足世界杯照常举行

（法新社奥克兰20日电） 纽西兰警方表示，1名枪手今天在奥克兰（Auckland）1处建筑工地开火，造成2人丧生，行凶者也在这起「令人震惊的事件」中死亡。

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澳洲和纽西兰共同主办2023年女子世界杯足球赛（Women's World Cup），今天正值开幕，却发生枪击事件，除了两人丧命之外，另有多人受伤。

纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）表示，这起事件未造成国家安全威胁，女足世界杯赛事将按计画进行。

他说，奥克兰市民和全球关注这起事件的人可以放心，警方已消除威胁，研判没有其他人涉案。

目前在奥克兰的美国国家队在声明中表示，所有球员和工作人员均安全无虞。

纽西兰代理警长巴特尔（Sunny Patel）说：「行凶者穿越建筑工地，并不断开枪。」

巴特尔说：「这名男子到达建筑物上层后，躲在电梯井内，我们的人员试着与他沟通…他接着又开了几枪，不久后发现他已死亡。」

除了行凶者外，警方证实目前有2人死亡。

警方派出大批警力和一架直升机处理这起枪击事件，并封锁案发地区。

巴特尔说，警方向社会大众保证这起事件已获控制，这是一起单独事件，不构成国安威胁。

警方要求民众不要在调查期间靠近事发地区。

纽西兰很少发生大规模枪击事件。在2019年基督城（Christchurch）清真寺血案造成51人丧命后，当局即推出了全面枪枝管制法。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP