纽西兰传枪响 女子世足赛参赛球队：震惊但平安

（法新社奥克兰20日电） 澳洲和纽西兰共同主办2023年女子世界杯足球赛（Women's World Cup）今天开幕，纽西兰第一大城奥克兰市中心却发生致命枪击案，参赛球队表示，虽感震惊但均告平安。

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本届女子世足赛首战在奥克兰伊甸球场（Eden Park）登场，由纽西兰队对决挪威队。就在比赛开踢前数小时，一名枪手在市中心朝一处建筑工地开枪，包括枪手在内共3人死亡，另有6人受伤。

纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）指出，开幕赛将如期进行。

纽西兰国家足球队对于今晨发生在奥克兰的枪击案感到震惊，「我们可以证实纽西兰国家女子足球队（Football Ferns）所有球员和工作人员均告平安」。

挪威国家足球队下榻旅馆离枪击案事发地点不远，但所有人皆安然无恙，还说「全队都很平静」。

挪威国家足球队队长梅杰尔德（Maren Mjelde）表示，大家都被直升机和「大量紧急应变车辆」吵醒了。

她在声明中说：「起先我们不知发生何事，后来看见电视和地方媒体更新了报导。」

她说：「我们一直都感觉自己很安全。国际足球总会（FIFA）在饭店里配备良好的安全系统，我们球队也有自己的安全人员。」「每个人看起来都很平静，我们正如常准备今晚的比赛。如果当局有任何指示，我们可能得做出调整。」

寻求卫冕的美国国家队也在声明中说，所有球员和工作人员均安全无虞。美国国家队还说：「我们的安全团队正在与纽西兰当局沟通，我们将维持日常行程。」

美国队22日将出战越南队，挑战史无前例的3连霸。

希金斯在记者会上表示：「随着FIFA女子世界杯足球赛将于今晚开幕，全球显然都在关注奥克兰。纽西兰政府今早已与国际足球总会通话，比赛将如期进行。」

「我想重申，这并不存在广泛的国安威胁。这似乎是个人行为。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2023 AFP