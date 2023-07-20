2023女足世界杯首战 纽西兰1比0气走挪威

（法新社纽西兰奥克兰20日电） 澳洲和纽西兰共同主办的2023年女子世界杯足球赛今天登场，首战由东道主之一的纽西兰迎战挪威，纽西兰国家队以1比0爆冷击败远道而来的挪威队。

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纽西兰前锋威金森（Hannah Wilkinson）在下半场开赛不久攻进全场唯一的进球，让纽西兰女子足球国家队取得队史世界杯首胜。队友波瑟佛（Ria Percival）赛末12码罚踢未进，终场纽西兰就以1比0胜出。

纽西兰第一大城奥克兰市中心今天在女足世界杯开踢首日发生致命枪击案，造成两人丧命，枪手也已死亡。枪击案发生地点接近挪威等数国代表队伍下榻的饭店。

开幕战赛前为枪击案2名受害者默哀。纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）和国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）联袂在奥克兰的伊甸球场（Eden Park）观赛。

纽西兰国家队并未受到奥克兰枪击案的不利影响，靠着前锋威金森下半场进球，拿下首胜。

纽西兰国家队先前5次进军女足世界杯会内赛，15场比赛都吞败，本届代表队把结束这个可怕的纪录定为她们本届赛事的卑微目标。

她们对战女足世界杯前冠军的挪威国家队时，球场来了4万2137名球迷，门票几乎售罄，创下纽西兰国内无论男足或女足赛事的售票纪录。

至于首战吞败的挪威国家队下榻处离枪击案仅数公尺，一早就被直升机和救护车辆的声音吵醒，她们对于比赛结果大感失望。

© 2023 AFP