世锦赛男泳400公尺混合式 法泳将马向破世界纪录

（法新社福冈23日电） 法国21岁泳将马向今天在日本福冈举行的世界水上运动锦标赛，以4分2秒50夺得男子400公尺个人混合式冠军，同时打破美国泳坛传奇人物「飞鱼」费尔普斯保持的最后一项世界纪录。

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马向（Leon Marchand）成绩为4分2秒50，领先美国选手佛斯特（Carson Foster）的4分6秒56和日本泳将濑户大也的4分9秒41，也比费尔普斯（Michael Phelps）的世界纪录快了一秒多。

费尔普斯于2008年北京奥运以4分3秒84创下世界纪录，这也是保持时间最长的游泳世界纪录。

澳洲女泳将提特穆斯（Ariarne Titmus）今天在世锦赛女子400公尺自由式项目夺冠，同样打破世界纪录。

她以3分55秒38的成绩，超越加拿大选手麦金塔许（Summer McIntosh）今年稍早创下的3分56秒08旧世界纪录。

澳洲女泳队今天也刷新女子4x100公尺自由式接力的世界纪录，她们以3分27秒96的成绩夺得金牌，美国和中国队则分别以3分31秒93、3分32秒40拿下银牌和铜牌。

© 2023 AFP