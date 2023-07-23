姆巴佩疑将转会 未随PSG赴亚洲踢热身赛

（法新社东京23日电） 巴黎圣杰曼看板球星姆巴佩不在这支法国甲级足球联赛（Ligue 1）冠军球队到亚洲，与日、韩踢热身赛的出赛大名单中，让人愈来愈觉得他可能真的将转会。

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巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）并未提供队长姆巴佩（Kylian Mbappe）不在出赛大名单的原因，但24岁的他最近几周始终拒绝签下续留PSG的新约。

先前即有消息传出，称姆巴佩可能在下个球季开踢前离队，加盟西班牙甲级足球联赛（La Liga）皇家马德里（Real Madrid），这次他缺席 PSG在亚洲的热身赛，升高了外界对他去留的臆测。

巴黎圣杰曼团队飞往亚洲的同时，法新社记者今天目击姆巴佩与预备队一起练球，随后于球队在巴黎近郊的训练场外跟年轻球迷互动。

姆巴佩笑着摆姿势让人拍照，并替球迷在照片、球衣上签名，一名年轻的粉丝高喊要姆巴佩「留下来跟我们在一起」。

姆巴佩与PSG的合约明年到期，他5月时即宣布并不想续约，但暗示会踢完合约最后一年。他说：「我的合约还剩最后一年，我将会履行义务。」

姆巴佩若未与PSG续约，明年夏天就将成为自由球员，其他球队可以在不必支付天价转会费情况下将他网罗入队。对此，PSG主席阿尔赫莱菲（Nasser al-Khelaifi）表示，那是「不可能的」。

阿尔赫莱菲说：「我们不可能凭白让这名全世界最好的球员离队。」

阿尔赫莱菲甚至对姆巴佩下了「最多两周」的最后通牒，姆巴佩要就签下新合约，不然今年夏天就离队。而通牒的截止日，和PSG今天起程前往亚洲的日期几乎一致。

在15日恢复练球后，阿尔赫莱菲再次要求姆巴佩的团队把话说清楚。但一名知道谈判情况的消息来源表示，他还没收到回覆。

姆巴佩是PSG队史进球王，他在260场出赛中攻进212球，也是史上身价第2高的球员。

2017年姆巴佩还是青年军时，被摩纳哥（Monaco）租借给PSG一个球季，自此加入PSG。

隔年姆巴佩以1.8亿欧元（约新台币63亿元）的转会费，正式加盟成为PSG人。

© 2023 AFP