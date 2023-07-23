纽西兰女足夺世界杯队史首胜 放眼16强信心大振

（法新社奥克兰23日电） 纽西兰国家女子足球队后卫波特今天表示，在拿下世界杯队史首胜后，她们为自己「设下新的目标」。身为地主国之一的纽西兰，盼能首度闯进女足世界杯的16强赛阶段。

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7月20日在纽西兰最大城市奥克兰（Auckland）进行的女子世界杯足球赛开幕战中，过去在世界杯踢了15战却始终未曾赢球的地主纽西兰，大爆冷门以1比0击败有夺冠纪录的挪威。

纽西兰接下来将于25日迎战菲律宾，她们在小组赛最后一战对上瑞士之前，只要再拿一胜，就能在A组脱颖而出晋级16强。

当被问到纽西兰还能走多远时，后卫波特（CJ Bott）说：「我认为没有极限」。

「永远不应该给自己设限，对阵挪威的一战为我们设下新标准，且我们不会降低标准。」

纽西兰并非传统足球强权，但靠着前锋威金森（Hannah Wilkinson）的进球拿下纽西兰女足队史世界杯首胜，让她们前所未有地成为各界关注焦点。

纽西兰击败挪威的比赛，有超过4万2000名球迷在伊甸球场（Eden Park）见证历史，创下纽西兰进场观看足球赛的最多人数纪录。

28岁的波特还说：「我认为从某种意义来说，我们仍肩负着国家的重担。」

「总是有一定的压力，但那也会给我们所需的动力，且我们从中获得很大的信心。」

昨天晚间，纽西兰女足队下榻的饭店发生火警，她们被迫在混乱中，从这间位于奥克兰市中心的饭店撤离。

当地媒体报导，火警发生后，一名男子遭到逮捕，并被控入室窃盗及纵火等罪名。

纽西兰女足队觉得她们不是饭店纵火案中被针对的目标，队上也无人受伤。

纽西兰足球协会执行长普拉格奈尔（Andrew Pragnell）指出，球员都先在附近的一间餐厅避难，等状况排除才获准回到饭店。

波特表示，她们等待直到饭店恢复正常，且一切都安全了才回去。

她还说：「我们是个团队，没有什么好担心，一切都恢复正常了。」

© 2023 AFP