2023世界杯女足赛 法国0比0踢平牙买加

（法新社雪梨23日电） 2023女子世界杯足球赛正进行小组赛事，世界排名第5的法国队今天在F组迎战排名第43的牙买加，双方整场互有攻势却始终无法攻破球门，最终以0比0握手言和，两队各拿下一分积分。

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今天这场赛事于澳洲的雪梨足球场（Sydney Football Stadium）进行，大约有3万9000名球迷入场观赛。

法国队全场保持高控球率并创造大量得分机会，尤其在下半场第90分钟，法国前锋迪亚尼（Kadidiatou Diani）头锤顶球却击中球门上方横梁，差点打破平手僵局。

法国女足队全场有13次射门、5次射正，明显优于牙买加队的6次射门、2次射正，但法国始终欠缺临门一脚，无法成功破网。

牙买加于下半场的后防表现相当优异，击退一波又一波攻势，挫败法国的进攻企图。

各界原本普遍预期法国女足队会以F组第一之姿晋级16强，但经过今天这场比赛后，他们的世界杯之旅恐出现变数。

法国踢平牙买加后，两队目前在F组都取得一分积分。法国下一场小组赛将于29日迎战巴西，同样在29日，牙买加将对决巴拿马。

© 2023 AFP