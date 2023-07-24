乌克兰运动员：反对俄罗斯选手参加巴黎奥运

（法新社巴黎23日电） 巴黎奥运还有一年即将登场，俄乌战争仍在持续，俄罗斯选手能不能参赛迄今未定案。乌克兰运动员反对国际奥会同意让俄罗斯选手参赛，但也有人想在运动场上击败俄罗斯。

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俄罗斯去年入侵乌克兰，双方对峙至今仍未结束，而距2024巴黎奥运还有一年时间之际，国际奥林匹克委员会（IOC）尚未决定俄罗斯及其盟国白俄罗斯的选手，是否能以中立的个人身分参赛。

2011年田径世锦赛女子三级跳远金牌得主、现任乌克兰议员的萨拉杜哈（Olha Saladukha）说：「希望IOC和法国政府不会逼我们做出的艰难选择：抵制奥运、要不然就和那些沾满乌国人民鲜血的（俄国）人握手。」

在前线战场的乌克兰800公尺好手科瓦尔舒克（Dmytro Kovalschuk）经过7个月的战斗后，肩膀严重受伤，参加巴黎奥运的微弱希望终于随之破灭。

科瓦尔舒克说：「我认为奥运不适合他们、那些将暴力带到世界的人。我们不该忽视这一点。」

他说：「我认为奥运是为了使人们团结在一起，但我们怎么能够和那些发射火箭弹、猛烈轰炸设施与家园、冷血屠杀的那些人团结一心？如果发起这一切的俄罗斯，其运动员能够参赛，而我们却无法参加，这是不公平的。」

萨拉杜哈表示，抵制奥运会是「最后的手段」。她希望法国能倾听乌克兰议会的要求，禁止俄罗斯、白俄罗斯选手参赛。

她说：「另一个解决方案是，让那些想参加巴黎奥运的俄罗斯、白俄罗斯运动员签署反战宣言。他们应该谴责蒲亭发起的战争。签署宣言的人就可以组难民队参加巴黎奥运。」

但两名有机会参加巴黎奥运的运动员同意乌克兰女将朱莲科（Lesia Tsurenko）的看法。朱莲科6月曾说，最好的方式是，乌克兰人能在「任何战场上」击败俄罗斯人。

在2019年田径世锦赛获得女子跳远银牌的贝赫-罗曼楚克（Maryna Bekh-Romanchuk）表示，她「完全同意」朱莲科的观点。

她说：「我的想法是，运动员应该在国际重大比赛中，保卫我们的国家。」

3度在欧锦赛女子400公尺跨栏夺牌的瑞雷科娃（Anna Ryzhykova）不认同抵制奥运的作法，她说：「我不认为这是正确的解决方案。我希望禁止俄罗斯、白俄罗斯选手参赛，但我们能参加奥运。」

© 2023 AFP