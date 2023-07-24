乔科维奇基于疲劳因素 退出加拿大公开赛

（法新社多伦多23日电） 加拿大网球协会（Tennis Canada）今天表示，世界排名第二的前球王乔科维奇（Novak Djokovic）已因疲劳因素，退出加拿大公开赛。

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法新社报导，塞尔维亚名将乔科维奇曾夺下23座大满贯冠军，但上周在温网冠军赛中输给西班牙新生代好手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）。

艾卡拉兹终结了乔科维奇试图平纪录的温网8度封王美梦，这也是乔科维奇10年来首次在温网中央球场（Centre Court）吞败。

加拿大公开赛（Canadian Open，又称国家银行公开赛National Bank Open）是美网热身赛，定于8月7日在多伦多开打。

乔科维奇曾在加拿大公开赛赢得4座男单冠军，他的退出使得本届赛事少了一位四冠王。

在加拿大网球协会发布的声明中，乔科维奇表示：「我一直都很享受我在加拿大的时光，但在和我的团队讨论过后，我们相信这是个正确的选择（退赛）。」

在乔科维奇退赛后，闯进本届温网8强的美国选手尤班克斯（Christopher Eubanks）将自动递补，获得加拿大公开赛正选参赛资格。

© 2023 AFP