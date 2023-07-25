女足世界杯A组战局混沌 瑞士对挪威0比0握手言和

（法新社威灵顿25日电） 2023女子世界杯足球赛今天进行A组小组赛，瑞士对挪威以0比0言和。稍早时A组另一场比赛，纽西兰以0比1败给了菲律宾。由于A组各队战局混沌，最后谁能晋级仍是未定之天。

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女足世界杯A组有挪威、瑞士、纽西兰及菲律宾4支球队，将取2队晋级。挪威世界排名第12、瑞士第20、纽西兰第26、菲律宾第46。

挪威曾是1995年女子世界杯冠军，但在开幕战中爆冷门以0比1败给地主国之一纽西兰，因此挪威今天对决瑞士力求拿下首胜。

但在今天开赛前，挪威明星前锋赫格伯格（Ada Hegerberg）就因腹股沟伤势退赛，冲击挪威的晋级希望。赫格伯格是女子金球奖（Ballon d'Or Feminin）首任得主，也是欧足联女子冠军联赛进球数最多球员。

此战以和局收场后，瑞士目前战绩1胜1和，累计积分4分。挪威则是1负1和，积分1分。纽西兰今天稍早以0比1败给了菲律宾后，纽西兰与菲律宾目前战绩皆是1胜1负，累计积分都是3分。

挪威7月30日在A组最后一战对上菲律宾，必须获胜才有机会在小组赛晋级。瑞士同日对上纽西兰，只要避免与挪威同时被击败，即可晋级16强。

© 2023 AFP