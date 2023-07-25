2023女足世界杯 菲律宾1比0爆冷气走纽西兰

（法新社威灵顿25日电） 首次闯入女子世界杯会内赛的菲律宾今天以1比0爆冷击败东道主之一的纽西兰，靠着前锋勃登上半场一记头锤进球建功，让这支不被看好的队伍，拿下世界杯队史首胜。

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纽西兰下半场制造了一连串的机会，包括一记无效进球，但在威灵顿球场3万2357名地主球迷面前，菲律宾防守得当，取得难忘的胜利。

这是菲律宾在世界杯足球赛的首胜，无论是男足或女足皆然。

纽西兰在A组小组赛最后一战将于30日对上瑞士，同日，菲律宾将迎战挪威。

纽西兰国家队开幕战曾以1比0击退挪威，全球沈醉在拿下队史世界杯首胜的欢乐气氛中；菲律宾教头斯塔西奇（Alen Stajcic）则在迎战前夕，矢言要让纽西兰的胜利派对结束。

菲律宾小组赛首战则遭瑞士以2比0痛宰，但这支赛前未被看好的队伍，在今天上半场开踢24分钟后，进了唯一的一球，震惊了主场球迷。

在纽西兰未挡下一记自由球后，菲律宾前锋勃登（Sarina Bolden）一跃绕过防守，头锤把球射向纽西兰守门员埃森（Victoria Esson），埃森只能眼睁睁看着球破网而入。

相较于首战吞败，菲律宾今天展现了球技。菲律宾世界排名第46，比纽西兰落后20名。

反观，纽西兰队未能展现首战击败强队挪威、终止连续15败纪录的自信。

© 2023 AFP