女子200米自由式世界纪录破了 澳洲新秀欧凯勒根难置信

（法新社福冈26日电） 澳洲新秀欧凯勒根今天在世界游泳锦标赛打破高悬14年的女子200公尺自由式世界纪录，她摘下金牌后表示，自己没想到能刷新纪录。

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19岁的欧凯勒根（Mollie O'Callaghan）参加在日本福冈举行的世界游泳锦标赛，200公尺自由式决赛飙出1分52秒85佳绩，技压奥运金牌的同胞选手提特穆斯（Ariarne Titmus）和加拿大女将麦金塔许（Summer McIntosh），并且打破自2009年以来高悬至今的世界纪录。

带着不明伤势参加世锦赛的欧凯勒根表示，「没料到」会破纪录。

上个月就曾在澳洲代表队选拔赛中击败提特穆斯的她说：「一时之间我实在无法解释。有泪水、有欢笑，五味杂陈。」

「能够破纪录，我以自己为荣，真是个意想不到的时刻。」

女子200公尺自由式旧世界纪录为1分52秒98，由义大利女将佩拉格利妮（Federica Pellegrini）于2009年世锦赛时缔造。

提特穆斯23日打破女子400公尺自由式世界纪录后，俨然展现出将再添一金的气势。而她在今天的比赛中也的确几乎全程一马当先，但是欧凯勒根卯足全力最后冲刺而率先触壁。

提特穆斯和麦金塔许分别摘下银、铜牌，成绩是1分53秒01、1分53秒65。

中国女将杨浚�u卫冕失利。她去年在匈牙利首都布达佩斯举行的世锦赛为中国拿下游泳比赛唯一一面个人金牌。

© 2023 AFP