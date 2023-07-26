梅西首度先发 梅开二度率迈阿密国际痛宰亚特兰大联

（法新社美国劳德岱堡25日电） 迈阿密国际今天在北美联赛杯4比0大胜亚特兰大联，成功闯进淘汰赛阶段，队上阿根廷足球巨星梅西首次先发，就有单场独进两球的亮眼表现。

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率领阿根廷夺下世界杯足球赛冠军的梅西（Lionel Messi）改披美国职业足球大联盟（MLS）迈阿密国际（Inter Miami）球衣后，在球队于北美联赛杯（Leagues Cup）首役对墨西哥联赛的蓝十字（Cruz Azul）一役替补上阵，在伤停补时阶段，即比赛第94分钟，以一记自由球破网，帮助球队绝杀对手。

此役，梅西首度为迈阿密国际先发出赛，就让对手亚特兰大联足球俱乐部（Atlanta United FC）难以招架，他与队友泰勒（Robert Taylor）今天都各进两球，帮助球队获胜。

北美联赛杯由MLS和墨西哥联赛Liga MX最强的队伍参加，迈阿密国际靠着连拿两胜，在小组赛暂居龙头位置，在新加盟的梅西看来很快就能适应的情况下，有信心能抢下球队的第一座冠军杯。

梅西在比赛第8分钟就建功，他的一记射门打中门柱，但他掌握反弹的球，轻轻一挑就让球队率先进球。

比赛第22分钟，生涯7度拿下金球奖（Ballon d'Or）的梅西接获队友传中的球起脚射门，助迈阿密国际将领先扩大到2比0。

上半场终了前1分钟，泰勒靠犀利的射门，让迈阿密国际取得3比0领先。

下半场比赛进行8分钟后，梅西再度与泰勒联手，他将球带到前场，让泰勒在禁区射门得手，最终迈阿密国际就以4球之多大胜。

© 2023 AFP