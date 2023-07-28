一度心脏骤停长子已平安返家 詹姆斯发文向外界道谢

（法新社洛杉矶27日电） 美国职篮NBA超级球星詹姆斯的长子在心脏骤停住院了几天后，已出院返家休养，詹姆斯今天发文表示，他的家人「安全、健康地团聚在一起」。

广告 继续浏览后续

手握4枚NBA冠军戒指的詹姆斯（LeBron James）在社群媒体发文说：「我要感谢无数的人，为我家捎来关爱与祈祷。」一周前，詹姆斯的长子布朗尼（Bronny James）在洛杉矶与南加州大学（University of Southern California）校队队友练球时，因心脏骤停倒在场上。这是事发后，詹姆斯首度在社群媒体上发言。

詹姆斯写道：「我们感觉到你们（的温暖），我们十分感激。」

「我家每个人都觉得很好，我们安全又健康地聚在一起，也感受到你们的爱。当我们准备好时，我们会说得更多，但我想先告诉大家，你们的支持对我们一家人来说，都是意义深远的。」

在事件发生后，詹姆斯一家曾于25日发出第一份声明，证实布朗尼曾在场边接受医护人员治疗、住进医院，随后病况「稳定」并已转出加护病房。这次詹姆斯透过社群媒体发声，是他们在那之后首度对外发言。

詹姆斯26日被拍到进入洛杉矶「西达斯西奈医学中心」（Cedars-Sinai Medical Center），医院隔天发布声明，证实布朗尼已经出院。

院方在声明中表示：「由于南加州大学校队医护人员迅速有效的反应，布朗尼心脏骤停已获得成功的治疗。」

「他抵达西达斯西奈医学中心时，意识完全清楚，神经系统完好且稳定，训练有素的医护人员让他获得及时照护，他已出院回家休息。」

声明最后写道：「尽管仍将接受检查，但我们有信心他会持续进步。」

布朗尼成为美国最受瞩目之一的高中球员后，5月答应为南加州大学效力。

布朗尼的父亲詹姆斯是NBA历史得分王、拿过4座总冠军、4次获选为年度最有价值球员（MVP）。詹姆斯一直以来不断表示，希望自己能延长职业生涯，好和儿子一起在NBA打球。

© 2023 AFP