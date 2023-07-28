世界杯女足 中国1比0击败海地夺小组赛首胜

（法新社阿得雷德28日电） 2023女子世界杯足球赛D组赛事，中国今天迎战海地，靠着替补球员王霜于下半场第74分钟踢进12码罚球，最终就以1比0击败海地，中国拿下小组赛的首场胜利。

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这场赛事于澳洲的兴德马士体育场（Hindmarsh Stadium）进行，有超过1万2000名球迷入场观赛。

世界排名第14的中国女足队今天一开始采用4-3-3阵型，世界排名第53的海地队则采4-5-1阵型。

中国全场有7次射门、4次射正，海地则有9次射门、2次射正，两队在数据层面不相上下。

比赛上半场第29分钟，中国队中场球员张睿在抢球过程中蹬踏海地球员脚部，经过影像辅助裁判技术（VAR）检视后，张睿被判领到红牌离场。至此，中国队场上少一人，以少打多。

到了下半场第72分钟张琳艳在大禁区被海地球员绊倒，中国获得12码罚球机会，替补球员王霜操刀主罚踢向左方，但海地门将猜错方向，中国便以王霜的罚球入网取得1比0领先。之后两方都没能攻破球门直到终场，中国队就凭这一球取得胜利。

目前D组还没有确定晋级16强的队伍，英格兰夺下小组赛2连胜后，目前取得积分6分，丹麦有3分积分，中国也有3分，海地则是零分。

世界杯女足D组最后一轮赛事将于8月1日进行，届时英格兰对阵中国，丹麦则对决海地。

© 2023 AFP