乌击剑女将拒与俄对手握手 遭取消资格引发哗然

（法新社米兰27日电） 今天的击剑世锦赛，乌克兰女将哈尔兰拒绝在击败俄罗斯的斯米尔诺娃后与其握手，竟因此遭取销资格，这让乌国总统顾问痛批「极其可耻」。

广告 继续浏览后续

哈尔兰（Olha Kharlan）是俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以来，第一位正式代表乌国对上俄国或白俄罗斯对手的运动员。她在这场的比赛后，决定不与斯米尔诺娃（Anna Smirnova）握手。

在这场于米兰举行的世锦赛比赛后，哈尔兰拒绝握手，只愿以剑碰剑的方式说再见，但斯米尔诺娃拒绝。

乌克兰总统顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒体上写道：「（取消参赛资格）的决定，完全是缺乏同理心、误解背后情感因素的表现，极其可耻。」

哈尔兰击败斯米尔诺娃，获得乌克兰代表团约20名成员的欢呼，他们齐声高呼「荣耀归于乌克兰」。

斯米尔诺娃因对方拒绝握手，加上对自己的挫败感到愤怒，因此拒绝离开比赛场地，并在椅子上坐了1小时以示抗议。

国际击剑总会（FIE）的规则规定：「比赛结果出炉后，两名击剑运动员必须握手。」

4度成为世界冠军的哈尔兰告诉数名记者：「我今天要传达的讯息是，乌克兰运动员已经准备好，要在运动场上面对俄罗斯选手了，但我们绝对不会和她们握手。」

哈尔兰声称，国际击剑总会希腊籍主席卡齐亚达基斯（Emmanuel Katsiadakis）还曾向她保证，在比赛结束后，不握手是「可行的」，可改采以剑碰剑的方式示意。

哈尔兰谈到卡齐亚达基斯时说：「我以为自己得到了他的承诺，所以是安全的，但显然并没有。」卡齐亚达基斯于2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，接替俄罗斯的尤斯马诺夫（Alisher Usmanov），成为国际击剑总会主席。

乌克兰击剑协会要求恢复哈尔兰的参赛资格。

乌克兰击剑协会主席伊利亚舍夫（Mykhaylo Ilyashev）告诉记者：「我们已经向国际击剑总会办公室表达了抗议。」

© 2023 AFP