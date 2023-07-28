大谷翔平出尽锋头 先投MLB生涯首完封再轰双响炮

（法新社底特律28日电） 美国职棒大联盟（MLB）日籍「二刀流」好手大谷翔平，今天在洛杉矶天使对底特律老虎的双重赛中，先于首战投出MLB生涯首场完封，接着再于第2战敲出单场双响炮，成为今天大联盟最耀眼的焦点。

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洛杉矶天使作客底特律老虎主场，今天打双重赛，午间的第1场比赛大谷翔平担任先发投手，完投9局只被敲1支安打，没有任何失分，拿下大联盟生涯近6年的第一场完封胜。

双重赛第2场，大谷翔平担任第2棒指定打击，3个打数敲出2支安打，都是全垒打。分别是本季第37号、38号全垒打，稳坐大联盟全垒打王。

昨天因雨延赛，天使与老虎今天一日两战。天使分别6比0、11比4击败老虎，单日进帐2胜，最近4连胜，明星赛后12场比赛打出9胜3败。

今天比赛前，天使总经理米纳希安（Perry Minasian）正式表明，球团8月1日交易截止日前不会交易大谷翔平，同时积极补强战力，准备放手一搏，希望在8月、9月全力冲刺，打进季后赛。

球团高层赛前这段谈话，美国媒体视为All-in（全力一搏）宣言。大谷翔平在今天一日两战当中，分别在投手、打击两端缴出超水准的完封、双响炮，可说是对球团喊话的正面回应。

下午1时开打的首战，大谷翔平投球，共用111球投9局，只在5局被4棒卡本特（Kerry Carpenter）敲出唯一安打，飙出8次三振，缔造这场1安打完封胜。

大谷本季战绩9胜5败，防御率3.43。

这是大谷自2018年进入美国职棒大联盟以来，第83场先发投球，第一次缴出完投9局没有失分的完封。

个人生涯第一场完封之后，大谷翔平在双重赛的第2战更神，达成大联盟有史以来没有人缔造过的纪录，那就是在双重赛一日两战当中，一场比赛完封、另一场比赛敲全垒打。

才刚用111球缴出1安打完封胜，大谷翔平在双重赛的第2战演出单场双响炮，分别在2局、4局敲出本季的第37、38支全垒打。

大联盟官网列出时间序，呈现大谷翔平一天内节奏紧凑、投打俱佳的惊奇表现。他当地时间下午3时26分投出完封胜的最后一球，在4时45分敲出第37轰、5时35分敲出第38轰。

大谷没有打完第2场比赛，他在第7局因为抽筋提前退场。

© 2023 AFP