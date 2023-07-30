摩洛哥后卫戴穆斯林头巾上场 创世界杯女足首例

（法新社阿得雷德30日电） 2023女子世界杯足球赛今天进行H组摩洛哥对韩国赛事，摩洛哥队的本齐娜在场上戴着穆斯林的希贾布（hijab）头巾，创下世界杯女足首例。

广告 继续浏览后续

国际足球总会（FIFA）近10年前解除足球员不得穿戴希贾布的禁令，今天25岁的摩洛哥（Nouhaila Benzina）后卫本齐娜在澳洲阿得雷德（Adelaide）球场对上韩国队时，让自己的名字载入史册。

本齐娜在世界杯登场前，曾分享有关穿戴头巾的社群媒体贴文，但未曾向澳洲与纽西兰媒体谈及此事。

她最近对半岛电视台（Al Jazeera）说，这会是个令人自豪的时刻。

她说：「多年来已做了很多事，感谢真主，有了正面的结果。…我们希望有高水准的表现，给予摩洛哥人荣耀。」

近年来，包括篮球等几种运动项目都已对头巾解禁，但在法国举行的正式足球赛仍不得穿戴。

摩洛哥女足在2022非洲女子国家杯（Women's Africa Cup of Nations）缔造历史拿下亚军，如今首度在女子世界杯亮相，但首场小组赛遭德国队以6比0血洗，当天本齐娜并未上场。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2023 AFP