曾遭俄监禁WNBA球星 为抗心魔将缺席两场比赛

（法新社洛杉矶29日电） 上季因遭俄罗斯监禁，整季无法在WNBA出赛的格林纳，为了「把重心放在她的心理健康」，将缺席两场客场比赛。

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格林纳（Brittney Griner）不会随美国女子职篮（WNBA）凤凰城水星（Phoenix Mercury）到客场，参加7月30日对芝加哥天空（Chicago Sky）和8月1日印第安纳狂热（Indiana Fever）的两场比赛。

那两场客场比赛打完后，水星将于8月3日回到凤凰城主场，迎战来访的亚特兰大美梦（Atlanta Dream）。

水星在声明中说：「水星会完全支持格林纳，我们将继续一起努力研究她的回归时间表。」

回到水星阵中的格林纳，本季有平均18.2分、6.7篮板、2助攻的演出。

去年，格林纳因持有大麻油入境俄罗斯在莫斯科机场被捕，随后被判入狱，年底因一项换囚行动获释。

虽水星战绩仍在苦苦挣扎，但格林纳在队上的得分、篮板、阻攻上都排名第一，并在6月时生涯第9度入选明星赛。

水星目前战绩6胜17败，暂居第10，她们正努力挤进前8，竭力避免发生自2012年以来首度与季后赛无缘的窘境。

32岁的格林纳目前在WNBA第10个球季，她曾带领水星于2014年拿下总冠军，并曾助美国女篮两度摘下奥运金牌。

© 2023 AFP