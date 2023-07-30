面临对日本之战 西班牙教头：世界杯以来最大考验

（法新社威灵顿30日电） 西班牙女子足球队总教练维达今天警告他的球员，她们明天在小组赛关键一战与日本对决时，将会面临这次世界杯女足赛最强烈的考验。

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这次世界杯女子足球赛西班牙、日本同在C组，她们都已先后击败哥斯大黎加、尚比亚，两队目前的战绩都是两胜，且都没有失球纪录，因此接下来的关键对决，将决定谁能以分组龙头之姿挺进淘汰赛。

维达（Jorge Vilda）说：「我预料这将是与前两战完全不同的比赛。」

「日本是支非常优秀的球队，善于解读比赛，还有很棒的球员。从技术上来说，她们训练有素，是能给我们压力的队伍。」

西班牙和日本都以5比0痛击尚比亚，但对哥斯大黎加的比赛，西班牙3比0大胜，日本2比0小赢。因此若比净胜球，西班牙比日本略占优势。

如果西班牙、日本最终踢成平手，西班牙将在净胜球握有优势的情况下，以分组第一的名次晋级淘汰赛。

这一组两支晋级球队在16强淘汰赛的对手，都将是自A组出线的球队。

他们若再挺进8强赛，接下来会遭遇的可能是寻求卫冕的美国队或是瑞典队。

维达说：「我们没有浪费任何时间去想16强赛要对谁，那是我们无法控制的，因此也不会去担心。」

「希望那是能帮助我们球队成长的一场比赛，我相信明天的比赛就是如此」

西班牙队长安德瑞斯（Ivana Andres）的健康状态存疑，维达只表示她「有点问题」，但并未详细说明伤病的性质。

© 2023 AFP