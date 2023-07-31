世界杯女足赛 荷兰力拚16强不强碰瑞典

（法新社纽西兰丹尼丁31日电） 女足世界杯荷兰队明天将在小组赛最后一战对上越南，总教练杨克今天提醒球队不要轻忽，他希望能踢出佳绩，以免在16强赛强碰劲敌瑞典。

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2019年世足赛亚军荷兰队，本届小组赛已陆续以1比0击败葡萄牙、1比1逼平卫冕军美国，接下来只要和这次赛事还未开胡的越南踢平，就能闯进16强淘汰赛。

同在E组的美国和荷兰目前都获1胜1和，积分同样是4分，但美国累积4进球、1失球，荷兰累积2进球、1失球，这让荷兰在比较净胜球后，暂时屈居第2。

荷兰若能大胜越南，将可站上分组龙头。杨克（Andries Jonker）很清楚，若以分组第2晋级，几乎确定会在下一轮遇到近况极佳的瑞典。

他表示：「大家总是比较喜欢对上纪录较弱的队伍。我们会比较希望对上那个分组中第2的球队，而非瑞典。但无论如何，首要目标是赢得（下一场比赛）、晋级16强。」

杨克还说，如果能进16强，荷兰队「当然会尽全力夺分」。「我们从未表现任何形式的傲慢，现在当然也不会。」

越南队虽然无缘晋级，但他们的防守让杨克留下深刻印象。

一名荷兰球探仔细分析了越南踢过的2场比赛，并提出报告，称要击败越南并非容易之事。

© 2023 AFP