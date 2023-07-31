澳洲4比0痛宰加拿大 闯进世界杯女足赛16强

（法新社墨尔本31日电） 澳洲队今天在2023女子世界杯足球赛B组小组赛以4比0轻取加拿大，以2胜1败名列分组第一，和分组第二的奈及利亚联袂闯进最后16强。同组的加拿大和爱尔兰则是遭到淘汰。

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身为地主之一的澳洲队今天必须赢球才能晋级下一轮，全队将士用命，终于取得关键的一胜，以2胜1败6分积分名列分组第一。

澳洲队中场女将拉索（Hayley Raso）上半场个人独进2球，威镇八方。她在第9分钟和第39分钟分别漂亮攻门破网，澳洲队上半场踢完取得2比0领先。

下半场佛勒（Mary Fowler）在第58分钟破门建功，澳洲队取得3比0领先，吃下定心丸。

比赛进入伤停加时阶段，队长卡特利（Steph Catley）在第94分钟12码罚球中网，锦上添花，澳洲队以4比0结束比赛。

奥运冠军加拿大队此役只需踢和即可晋级，可惜天不从人愿，这是她们自2011年以来首次在小组赛遭到淘汰。

同日B组另一场比赛由奈及利亚对决爱尔兰，奈及利亚只要踢和就可晋级，双方终场以0比0握手言和，奈及利亚以1胜2和5分积分，挤下1胜1和1败4分积分的加拿大，晋级下一轮。加拿大和垫底的爱尔兰（0胜1和2败）打包回家。

© 2023 AFP