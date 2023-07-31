薛哲同意转战德州 游骑兵先发轮值获得强化

（法新社休士顿30日电） 距离美国职棒大联盟MLB交易大限只剩两天，德州游骑兵在获3届赛扬奖（Cy Young Award）得主薛哲（Max Scherzer）点头后，宣布将他从纽约大都会手中换来。

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游骑兵在简短声明中说：「我们已经送出能守内、外野的小联盟球员阿库尼亚（Luisangel Acuna） ，并从纽约大都会那里获得薛哲。」

这笔交易29日晚间已传得沸沸扬扬，且薛哲28日也曾针对大都会将终结者罗伯森（David Robertson）送到迈阿密马林鱼，在媒体前表达他对球队未来规划的不满。

薛哲的合约附带完整的不可交易条款，因此这次的交易需要他同意才能成真。

他同时拥有2024年球季4330万美元的球员选择权，这让他能掌控自己的未来。

薛哲是帮华盛顿国民2019年夺下世界大赛冠军的重要一员。

本季至今，薛哲在先发了19场、投107.2局，战绩9胜4败、防御率4.01，这与他的实力有段落差。

他目前被打了23支全垒打，是国家联盟挨轰次数最多的纪录。

即便如此，游骑兵还是希望有他加入来强化投手轮值，因为他们的先发投手群防御率高达5.89。

游骑兵目前战绩60胜45败，虽在美国联盟西区位居龙头，但仅领先休士顿太空人1场胜差。

© 2023 AFP