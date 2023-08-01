疑中暑摊软无力再战 中国网球新星吴易�m退赛

（法新社华盛顿31日电） 今天在华盛顿网赛对日本球员绵贯阳介（Yosuke Watanuki）一战，中国选手吴易�m疑似因中暑瘫软着被扶到场边，随后因无力再战退赛。

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法新社报导，这是吴易�m一个月内第2次在比赛中出现引人关注的健康事件。他先前在大满贯温布顿网球锦标赛首战、最终败给美国非裔好手提亚佛（Frances Tiafoe）的比赛中，也曾在第1盘结束时因病喊出医疗暂停。

这次在硬地球场进行的华盛顿公开赛（WTA DC Open），吴易�m在第1盘取得4比1领先之际，步伐开始摇摇欲坠，并在走向场边折叠椅时往前瘫倒下来。

旁人先是将吴易�m搀扶起来，接着小心翼翼让他坐在球场地板上，并迅速张开大伞替他遮阳。他后来被人搀扶走出球场。

大会在声明中表示，吴易�m是因病退赛。

吴易�m来自中国杭州，今年23岁，他上周也参加了在亚特兰大的比赛，当时他在首战击败法国选手穆特（Corentin Moutet），但在第2轮败给世界排名第9、最终拿下冠军的美国好手佛里兹（Taylor Fritz）。

目前世界排名90名的吴易�m，2月在达拉斯拿下生涯首座世界职业网球协会（ATP）冠军，成为首位在ATP夺冠的中国球员。他5月时世界排名曾窜上54，创下中国球员的最佳纪录。

© 2023 AFP