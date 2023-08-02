世界杯女足赛 南非3比2击败义大利晋级16强

（法新社威灵顿2日电） 南非队今天在2023女子世界杯足球赛G组小组赛以3比2扳倒义大利，以小组第二名闯进最后16强。这是南非首次传出捷报，首次踢进世界杯女足赛16强。瑞典以同组第一晋级下一轮。

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南非队长克加特拉纳（Thembi Kgatlana）在第92分钟攻进致胜一球，为南非创造历史，把义大利送回家，并将在6日的16强赛迎战荷兰。

义大利的卡鲁索（Arianna Caruso）在比赛还剩16分钟时踢进个人第2颗球扳平，义大利只要踢平即可晋级，但最后仍被南非的克加特拉纳超前，惨遭淘汰。

卡鲁索在第11分钟罚球踢进，助球队取得领先优势，但在第32分钟义大利出现乌龙球，两队以1比1平手。

南非在第67分钟取得2比1领先，中场马加亚（Hildah Magaia）将球扫入网内。义大利在第74分钟凭藉卡鲁索的第2颗进球扳平。

在伤停补时的第92分钟，义大利防守再次失神，让克加特拉纳有机可趁，攻进南非致胜的一球，南非惊险晋级。

同日，G组瑞典以2比0击败阿根廷，三战全胜获得小组赛第一，6日将在16强赛与夺冠热门队伍美国一决胜负。

© 2023 AFP