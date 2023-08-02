世界杯女足赛 牙买加与法国晋级16强

（法新社墨尔本2日电） 2023世界杯女子足球赛今天进行F组小组赛，牙买加以0比0与巴西踢平，最终以1胜2和积分5分名列小组第二，与小组冠军法国晋级16强。巴西创下1995年以来最早遭淘汰纪录。

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巴西战绩1胜1和1败，绩分4分遭到淘汰，最失望的莫过于本届世界杯演出最后一舞的37岁女足传奇球员马塔（Marta）。牙买加则欢欣鼓舞，因为她们是队史上首次进入淘汰赛，而且在本届世界杯至今尚未失球。

牙买加女足总教练唐纳森（Lorne Donaldson）的这支不败球队，接下来很可能将迎战H组战绩居首的哥伦比亚。

巴西此役必须获胜才能确保晋级，而牙买加只需要和局就能进入下一轮。

这场比赛吸引2万8000名观众，巴西控球率和射门次数都远高于牙买加。但尽管如此，防守严密的牙买加在这场比赛都没有遇到真正的麻烦。

牙买加在小组赛首战与法国以0比0踢和，随后以1比0击败巴拿马，获得队史首场世界杯胜利。

牙买加后卫史瓦比（Allyson Swaby）上周表示，在世界杯有所表现将向牙买加球队老板传递一个讯息：女足值得更好的待遇。

唐纳森带领的球队因缺乏支持，而与牙买加足协公开发生争执，其中包括薪资问题和世界杯备战过程规划不善。

F组今天另一场比赛，法国靠着前锋迪亚尼（Kadidiatou Diani）大秀帽子戏法、个人包办三个进球，终场以6比3踢倒巴拿马，以2胜1和夺7分积分，名列小组第一，晋级16强赛。

© 2023 AFP