拜仁名将马内加盟沙国艾纳斯队

（法新社利雅德1日电） 沙乌地阿拉伯职业足球联赛艾纳斯队（Al Nassr）今天宣布，签下德国拜仁慕尼黑队前锋马内（Sadio Mane），这位塞内加尔国家队主力将与5届金球奖得主「C罗」罗纳度并肩作战。

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艾纳斯与拜仁慕尼黑（Bayern Munich）两队都宣布了这名前英超联赛利物浦队（Liverpool）球星的转队。德国媒体估计，马内转队价格约为3000万欧元，年薪为4000万欧元，另有1000万欧元的激励奖金。

马内加盟的艾纳斯率先签下葡萄牙籍巨星罗纳度（Cristiano Ronaldo），掀起沙乌地职业联赛向外寻才的热潮。除了罗纳度之外，艾纳斯今年夏天还签下克罗埃西亚中场布罗佐维奇（Marcelo Brozovic）、巴西边后卫特雷斯（Alex Telles），以及象牙海岸中场福法纳（Seko Fofana）。

现年31岁的马内在利物浦6个赛季，曾赢得欧冠杯和英超冠军，并且是利物浦总教练克罗普（Jurgen Klopp）阵中3大前锋的关键人物，另两人是萨拉（Mohamed Salah）和费尔米诺（Roberto Firmino）。

在国际舞台上，马内帮助塞内加尔在2022年获得非洲国家杯冠军，个人也获得非洲年度最佳球员。后来他加盟德甲的拜仁慕尼黑，本赛季虽然开季不错，但很快就发现不适合，特别是11月对阵文达不来梅（Werder Bremen）时腓骨受伤，整个赛季都泡汤。

由于受伤，马内错过了去年年底在卡达举行的世界杯，严重影响了塞内加尔的战力。

虽然马内在2023年重返拜仁，但他在欧冠联赛输给曼城（Manchester City）后与队友萨内（Leroy Sane）发生肢体冲突，他的整个问题浮现出来。据报导，拜仁对马内处以约35万欧元罚款，另加停赛1场。

赛季结束时，马内在38场比赛中有12个进球，表现平平，他离开拜仁时还有2年合约在身。

© 2023 AFP