MLB交易大限前 赛扬强投魏兰德重披太空人战袍

（法新社纽约1日电） 美国职棒大联盟MLB交易大限前，大都会握有两枚世界大赛冠军戒指的40岁赛扬强投魏兰德，被送回前东家太空人。

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休士顿太空人将小联盟外野手吉伯特（Drew Gilbert）、克里弗特（Ryan Clifford）送到纽约大都会，换回魏兰德（Justin Verlander）。

魏兰德2017年被交易到太空人，帮助太空人拿下2017年和2022年世界大赛冠军，个人在2011年、2019年、2022年3度在美国联盟获得象徵投手最高荣誉的赛扬奖（Cy Young Awards）肯定。

大都会先前野心勃勃地，一口气签下魏兰德和薛哲（Max Scherzer）两名赛扬奖等级的强投，希望一举冲冠，可惜战绩50胜55败，在国家联盟东区落后龙头亚特兰大勇士17.5场，在球季还剩两个月的情况下，几乎确定与季后赛无缘。

这让球队决定「打掉重练」，先是把薛哲送到德州游骑兵，换回小联盟球员，现在又把魏兰德交易出去，正式宣告进入重建。

魏兰德摆脱季初伤势阴霾，最近7场先发的防御率低到只有1.49。

据传除了太空人，洛杉矶道奇等队也都曾想网罗魏兰德，而这次重回老东家，是他放弃禁止交易条款后促成的。

魏兰德2005年到2017年待在底特律老虎，期间曾于2011年拿下赛扬奖及美国联盟年度最有价值球员（MVP）奖。

2017年魏兰德在交易大限前转战太空人，在季后赛表现大放异彩，帮球队抢下世界大赛冠军。去年例行赛，魏兰德拿下18胜4负、防御率1.75的成绩，帮助太空人再度拿下世界大赛冠军。

魏兰德在季后赛累积16胜11败、防御率3.64的成绩，一共投出230次三振，是大联盟季后赛三振王。

© 2023 AFP