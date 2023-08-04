德国女足首度无缘世界杯淘汰赛 全队不敢置信

（法新社柏林3日电） 德国队3日1比1踢和韩国，确定本届世界杯女足在H组只能排第3而提前于小组赛出局，队长波普（Alexandra Popp）赛后无语问苍天，称这样的结果「不可思议」。

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32岁的波普无法接受可能是球员生涯最后一次征战世界杯竟是如此结局。

波普赛后告诉德国第二电视台（ZDF）：「我甚至不知要说什么；我真的不能理解怎会这样。」

拿过两届女子世足冠军的德国本届赛前是夺冠热门之一，首战6比0大胜摩洛哥，第2战遭哥伦比亚伤停补时阶段绝杀1比2败北，第3战对韩国有输不得压力。

德国去年8月在女子欧国杯决赛经延长赛1比2不敌英格兰，不料一年后在世足跌得更惨。同为提前淘汰而震惊的德国女足教头佛斯泰克伦柏（Voss-Tecklenburg）说，球队此战心神不定且绑手绑脚，让韩国开赛6分钟就先进球，平白增添莫名压力。

德国女足首度无缘淘汰赛，4次世足冠军的德国男足则是2018、2022两届世界杯都止步于小组赛。足坛强权的德国8个月内男、女足竟相继踢不进世足淘汰赛，凸显德国足球恐出现严峻的系统性问题。德媒更直接开轰，称德国足球已从巨人沦为侏儒。

德国八卦媒体「画报」（Bild）赛后以社论文章称德国在足坛「已从巨人沦为侏儒」。

画报社论说德国前次沦为陪榜队伍已不可考，痛批「世界体坛全在笑我们」「这已不是自大与缺乏创造力的问题，而是连实力都没了」。

© 2023 AFP