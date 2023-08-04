遭控有不当行为 FIFA调查尚比亚女足总教练

（法新社雪梨4日电） 尚比亚女足总教练在世界杯足球赛期间，遭球员指控出现不当行为，FIFA今天表示，此事若获得证实，绝对会予以严惩。

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国际足球总会（FIFA）以保密为由，没有提供相关细节，但媒体报导，这事件与总教练穆瓦佩（Bruce Mwape）涉嫌搓揉球员胸部有关。

「卫报」（The Guardian）指，消息来源表示，有好几名球员7月28日练球后，目睹穆瓦佩用手抚摸一名球员的胸部。消息人士说：「教练触摸球员的胸部是不当的。」

目击者曾讨论过，要立即通报此事，但担心因此遭受报复，无法挤进上场名单，因此决定等到比赛结束后再上报此事。

一名不愿透露身分的球员上个月告诉卫报：「如果他（指穆瓦佩）想和某人上床，你就得答应。在我们队上，教练和球员发生性关系是常见的。」

FIFA发言人表示：「目前我们可以证实的是，已经收到有关尚比亚国家女足队的投诉，我们目前正在调查此事。」

「FIFA极其严肃地对待任何不当行为的指控，并为足球圈任何想要举报这类事件的人，制订了明确的流程。」

尚比亚女足性骚的相关指控，去年在社群媒体浮上台面，这次世界杯期间，穆瓦佩也多次被问到相关问题。

他否认了那些指控，称消息都是「虚假的」。

FIFA强调，任何相关指控都会严格保密。

但FIFA也说，「如果指控属实，FIFA可能采取最严厉的惩处，包括终身禁赛在内。」

在这次于纽西兰、澳洲进行的女足世界杯，尚比亚在小组赛淘汰出局。

尚比亚在3比1击败哥斯大黎加，拿下世界杯队史首胜前，先后遭日本、西班牙以5比0痛击。

© 2023 AFP