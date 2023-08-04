NBA批准卖股 乔丹正式卸下黄蜂大老板身分

（法新社华盛顿3日电） 美国职篮NBA正式批准传奇球星乔丹（Michael Jordan）出售其夏洛特黄蜂股权一事，让他今天卸下了球队大老板的身分。

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黄蜂在声明中表示：「这次的出售案已获得NBA董事会的批准。」

这次的交易是在6月首度曝光，据报黄蜂的身价达30亿美元。

乔丹2010年以2.75亿美元买下黄蜂多数股权，这让该队成为联盟中唯一由非裔人士掌握多数股权的球队。

仍保有少部分股权的乔丹在声明中表示，他很高兴能为球队掌舵10多年的时间。

乔丹说：「过去13年，有机会成为家乡北卡罗来纳州（North Carolina）夏洛特黄蜂队的大股东，我感到非常荣幸。」

「我为球团的一切感到骄傲，包括场上激动人心的时刻，黄蜂这个队名的回归，夏洛特主办2019年明星赛等都是。」

乔丹一直以来被认为是史上最伟大的篮球运动员，他过去带领芝加哥公牛两度在NBA完成3连霸，曾5次获选为年度最有价值球员（MVP），并带领美国男篮队两次拿下奥运金牌。2003年打完最后一场比赛后正式退休。

球员时代战功彪炳的乔丹，改当老板后却不是那么的成功。

乔丹掌权的13年，黄蜂仅3次打进季后赛，且全部都在第一轮就遭淘汰。

上个球季，黄蜂只有27胜55败的成绩，在东区排名倒数第二。

© 2023 AFP