邦马特2进球2助攻 女足世界杯西班牙晋8强

（法新社奥克兰5日电） 女子世界杯足球赛16强淘汰赛登场，西班牙今天在中场邦马特（Aitana Bonmati）2进球、2助攻率领下5比1痛宰瑞士，队史首度于女足世界杯晋级8强。

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西班牙对瑞士火力全开，邦马特上半场就独进两球，队友芮登杜（Alba Redondo）、科迪纳（Laia Codina）也在上半场破门，下半场第70分钟艾尔莫索（Jennifer Hermoso）再为西班牙踢进第5分。

邦马特开赛第5分钟就为西班牙先驰得点，不料队友科迪纳第11分钟乌龙球奉送瑞士追平分，所幸芮登杜与邦马特再进球将比分超前，科迪纳第45分钟也以破门将功赎罪。

西班牙小组赛最后一场遭日本4比0爆打，这场16强赛胜利有助挽回士气，也证明总教练比尔达（Jorge Vilda）将中场球星普特拉斯（Alexia Putellas）拉下先发是正确决定。

现任欧洲年度最佳女子足球员的普特拉斯因严重膝伤身手尚未找回，今天只短暂替补上阵。

西班牙8强赛将于11日对战荷兰与南非的胜方。

瑞士在小组赛3战一球未失，但面对实力高出一截的西班牙毫无招架之力，瑞士女足在重要国际赛事淘汰赛阶段的胜场依旧未开张。

© 2023 AFP