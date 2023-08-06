巴黎连日大雨污染塞纳河 奥运测试赛取消

（法新社巴黎6日电） 世界水上运动总会在对最新的水质采样进行化验后表示，由于河水污染的关系，原定今天在巴黎塞纳河进行的奥运公开水域游泳测试赛已取销。

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世界水上运动总会（World Aquatics）于今天发出的声明中表示，在最近的大雨之后，「塞纳河的水质仍低于可接受的标准，不足以保障游泳选手的健康」。

「根据这个周末的情况，显然有必要与2024巴黎奥运及地方当局做进一步的合作，以确保能为明年（巴黎奥运）制订强而有力的应变计画。」

4日的训练都已经取消，女子组的比赛也延到今天，希望水质能有所改善。

巴黎过去一周降下的大雨，导致下水道的污水溢出，因此污染了塞纳河。

世界水上运动总会会长穆沙兰（Husain Al-Musallam）说：「世界水上运动总会对塞纳河水质不佳，导致世界水上运动总会世界杯公开水域泳赛被取消感到失望，但运动员的健康始终必需是我们的首要考量。」

世界水上运动总会表示：「据了解，在明年奥运之前，将有更多基础设施会完成，以大幅改善塞纳河的水质。」

世界水上运动总会表示：「世界水上运动总会仍对明年夏天、让全世界最优秀的公开水域游泳运动员能在巴黎市中心进行奥运比赛的前景感到兴奋。」

奥运的公开水域游泳比赛，经常受到污染问题的影响。

在东京奥运前，游泳运动员也在2019年的测试赛后，对东京湾的水质提出抗议。

2016年的里约奥运，差点在污染严重的瓜纳巴拉湾（Guanabara Bay）进行比赛，也成为头条焦点。

© 2023 AFP