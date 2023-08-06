瑞典PK大战5比4胜美国 晋女足世界杯8强对决日本

（法新社墨尔本6日电） 女子世界杯足球赛今天进行美国对瑞典的16强战，两队厮杀到延长赛都没能破网，瑞典最终在PK大战靠赫提格关键进球，以5比4战胜寻求3连霸的美国，成功晋级8强赛并将迎战日本。

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这场赛事于澳洲的墨尔本矩形球场（Melbourne Rectangular Stadium）进行，有超过2万7000名球迷入场观赛。

寻求女足世界杯3连霸、队史第5冠的美国女足队今天一开始采用4-5-1阵型，世界排名第3的瑞典队同样采4-5-1阵型。

两队全场你来我往互有攻势，但踢完正规赛和延长赛， 始终没能攻破对方球门，美国整场有21次射门、11次射正，瑞典则有7次射门、1次射正，双方便以0比0进入PK大战。

美国与瑞典在PK大战前5轮都各别踢进3球，以3比3进入骤死赛阶段，到了第6轮双方球员都进球，最终进入第7轮，美国球员欧海拉（Kelley O'Hara）没有踢进，压力来到了瑞典队。

瑞典派出赫提格（Lina Hurtig），她起脚射门被美国门将扑到空中，球疑似仍旋进球门，美国门将虽又将球拨出，但经过影像辅助裁判技术（VAR）检视后，裁判认定进球，瑞典最终在PK大战以5比4粉碎美国队的3连霸之梦，成功晋级8强战。

瑞典队今天赢球后，接下来将于8月11日8强战对决曾在2011年女足世界杯夺冠的日本队。

© 2023 AFP