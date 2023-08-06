荷兰世界杯女足淘汰南非 8强战与西班牙一较高下

（法新社雪梨6日电） 今天2比0击败队史首度踢进淘汰赛的南非后，荷兰在世界杯女足赛闯进8强，接下来将和劲敌西班牙一较高下。

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2019年获得亚军的荷兰，今天虽没有令人惊艳的演出，但表现得十分高效，这让她们免于成为另一支爆冷遭淘汰的强队。

世界排名第9的荷兰，此役对上排名54、队史首度在世界杯女足赛晋级到淘汰赛阶段的南非。荷兰的罗尔德（Jill Roord）于比赛第9分钟，在门前靠一记头锤将队友没进的球补进，率队取得领先。

比赛进行到下半场，在第68分钟时，荷兰的贝伦斯泰因（Lineth Beerensteyn）一记不算强劲的射门，南非门将史瓦特（Kaylin Swart）看似有机会拦下，却因未掌握好，让球一路滚进门，使荷兰吃下定心丸，并在终场以2比0获胜晋级。

荷兰闯进8强后，将于11日卯上西班牙。

南非在小组赛的最后一场比赛，靠队长克加特拉纳（Thembi Kgatlana）在伤停补时的比赛第92分钟攻进关键一球，3比2扳倒义大利，以1胜1和1败、积分4分力压义大利、阿根廷，队史第一次闯进淘汰赛阶段。

克加特拉纳今天依旧充满威胁，可惜始终无法进球，让南非的惊奇之旅就此结束。

© 2023 AFP