世界铁人三项赛英国站 57人因海水太脏上吐下泻

（法新社伦敦6日电） 英国卫生官员表示，至少57名选手在世界铁人三项系列赛英国站赛事的游泳比赛后，因为海水太脏导致腹泻和呕吐的情况。

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世界铁人三项系列赛英国站赛事近日登场，英国卫生官员表示，至少57名选手参加游泳环节后身体不适，出现腹泻和呕吐症状。

约2000人上周末在英格兰东北部桑德兰（Sunderland）参加世界铁人三项系列赛（World Triathlon Championship Series）英国站赛事，其中一个比赛项目是在桑德兰市罗克海滩（Roker beach）外海游泳。

英国卫生安全局（UK Health Security Agency）本周末表示，当局正在调查导致这种情况的可能原因，也会请受到影响者填写问卷并提供检体以供检验。

就在比赛登场前几天，罗克环保单位7月底进行例行性检测，发现水中含有大量大肠杆菌。

但英国铁人三项运动协会（British Triathlon）表示，这些检测是针对比赛水域之外地方所做，结果则是在比赛开始后才公布。

这个协会强调，他们自行检验的结果显示水质符合赛事要求标准。

其中一名参赛者、澳洲铁人三项运动员伯特威斯尔（Jake Birtwhistle）在Instagram表示，他「参加完比赛后人就非常不舒服」。

他补充道，「游泳比赛应该要取消」，还附上一张罗克水质检测的图表照片。

英国「卫报」（The Guardian）报导，这场比赛是在靠近海岸线的区域进行，而此处一直是活动人士与政府针对污水排放问题长期角力的核心。

当地自来水公司Northumbrian Water坚称，自2021年以来，罗克就没有排放「可能对水质产生负面影响」的污水。

当地环保单位表示，水质「暂时变差」可能多重因素有关，「包括大雨」。

此外，由于巴黎连日大雨污染塞纳河，原定周末进行的奥运公开水域游泳测试赛也被迫取消。

© 2023 AFP